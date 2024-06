Botafogo foi derrotado pelo Criciúma e perdeu a vice-liderança do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 22:30 | Atualizado 22/06/2024 22:32

Rio - O Botafogo sonhou com a liderança e pode terminar a rodada fora do G-4. Com a derrota para o Criciúma por 2 a 1 , neste sábado (22), no Heriberto Hülse, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro perdeu o segundo lugar para o Palmeiras por conta do saldo de gols e ainda pode ser ultrapassado por mais duas equipes.

Para continuar no G-4 nesta rodada, os alvinegros terão que secar os rivais. Bahia, Athletico-PR e Cruzeiro aparecem na cola e podem passar na frente. Bahia e Athletico-PR precisam de uma vitória para ultrapassar o Glorioso em pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, tem a situação mais complicada. O time mineiro precisa vencer o Bahia e tirar cinco gols de saldo.

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova. O Tricolor de Aço tem 18 pontos e, em caso de vitória, chega a 21 e passa o Botafogo, com 20. A Raposa, por sua vez, tem 17 pontos e alcança no máximo 20 pontos, mas tem apenas 2 gols de saldo (enquanto o Botafogo tem 7). Já o Athletico-PR, com 18, recebe o Corinthians, no mesmo horário, na Ligga Arena, e pode chegar a 21.

Após perder a invencibilidade de nove partidas, o Botafogo tenta se reabilitar na próxima quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão.