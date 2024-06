Botafogo vive boa fase na temporada sob o comando de Artur Jorge - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2024 09:44 | Atualizado 22/06/2024 09:58

Rio - Botafogo e Criciúma voltarão a se enfrentar após quase oito anos. O duelo acontece neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez que ambos se encontraram foi em 2015, pela Série B do Brasileirão. Naquela temporada, o Glorioso não venceu nenhuma das duas partidas contra o Tigre. Empatou em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos, perdeu, por 1 a 0, na casa do adversário deste sábado.



No retrospecto geral, os números favorecem o Botafogo. Em 14 jogos disputados pelas duas equipes, o clube alvinegro derrotou o Criciúma em seis oportunidades, contra quatro do rival, além de quatro empates.



A equipe de Artur Jorge está em segundo lugar no Brasileirão, com 20 pontos. Caso vença, assumirá a liderança, que é do Flamengo, de forma provisória. Já o Tigre está em 14º, com 9 pontos, dois a menos que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.