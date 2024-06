Júnior Santos é o grande destaque do Botafogo em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos é o grande destaque do Botafogo em 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/06/2024 20:10

"Muito gratificante receber a galera aqui. Para a gente e para eles também, porque é legal quando o clube reconhece seus ídolos, pessoas que fizeram história com a camisa do clube. Espero também um dia ser lembrado, um dia estar aqui como eles, visitando jogadores do futuro. Então, muito importante a presença deles aqui", disse Júnior Santos.

"Foram campeões com a camisa do Botafogo e, hoje, estamos aprendendo com eles. Muito legal. Muito top também a iniciativa do Botafogo. Está de parabéns", completou.



Júnior, aliás, já está na história do clube. Neste ano, ele ultrapassou Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão e se tornou o maior artilheiro da história do Glorioso na Libertadores . Atualmente, o Raio soma nove gols pelo Bota na competição.

Dia de homenagens

A conquista do Campeonato Carioca de 1989 completa 35 anos nesta sexta-feira (21). Para celebrar a data especial, o Botafogo homenageou os campeões. Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Paulinho Criciúma, Ricardo Cruz, Jucimar, Maurício e Carlos Alberto Santos visitaram o CT Espaço Lonier e ganharam camisas do Glorioso com o número 89 e seus nomes.

O grupo ainda posou para foto com o presidente do Botafogo, Durcesio Melo, e o técnico Artur Jorge. O português, inclusive, ganhou uma camisa autografada pelos campeões de 1989.

"É uma iniciativa muito importante. Tem vários aspectos que considero que são marcantes. O fato de termos uma geração ganhadora aqui, o fato de olharmos para a história do clube e também a possibilidade de que essa história nos possa elevar a ambição", destacou Artur Jorge.

"É um momento importante mesmo para o reconhecimento para essa geração e esses atletas que hoje aqui estiveram. Atletas que fizeram e fazem parte da história do Botafogo. E que hoje tem o reconhecimento de quem aqui está a procura de história também. Foi muito importante ter essa representação", completou.