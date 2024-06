Gatito tem futuro indefinido no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/06/2024 09:43 | Atualizado 21/06/2024 10:06

Rio - Ídolo do Botafogo, Gatito Fernández, de 36 anos, pode estar encerrando seu ciclo pelo Alvinegro ainda no meio da temporada. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o paraguaio vem recebendo sondagens e avalia deixar o clube carioca antes do fim do seu contrato.

O veterano tem vínculo com o Alvinegro até o fim do ano e em breve poderá assinar um pré-contrato e deixar o Botafogo gratuitamente. Porém, o staff do paraguaio avalia conversar com os representantes do clube carioca caso alguma proposta chegue.



Gatito começou o ano como titular, mas acabou perdendo espaço para John, desde a chegada de Artur Jorge. Na atual temporada, o veterano atuou em 21 partidas e sofreu 24 gols. A última partida do goleiro ocorreu no empate sem gols contra o Júnior pela Libertadores, no dia 28 de maio.



No Botafogo desde 2017, Gatito Fernández disputou 217 partidas pelo Alvinegro, tendo conquistado um Campeonato Carioca em 2018 e uma Série B em 2021. A última temporada que o paraguaio atuou com mais frequência foi em 2022, quando disputou 44 jogos.