Tiquinho Soares renovou com o Botafogo até o fim de 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2024 17:22

Rio - O Botafogo confirmou, na tarde desta quinta-feira (20), a renovação de contrato com o atacante Tiquinho Soares. O camisa nove, referência do elenco na era SAF, assinou novo vínculo com validade até o fim de 2026.

Tiquinho e Botafogo viviam imbróglio nos últimos meses no que diz respeito a tempo de acordo e vencimentos, mas as partes sempre escancararam a vontade da extensão. O jogador é tratado como ídolo pela torcida e mostrou identificação desde sua chegada, em 2022.

O centroavante, que passou por drama recente devido à perda do pai, que batalhava contra um câncer, recebeu o carinho dos alvinegros no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR - uma bandeira foi erguida com balões.

Pelo Alvinegro, Tiquinho Soares tem 90 jogos e marcou 41 gols. Seu contrato anterior chegaria ao fim em dezembro deste ano.