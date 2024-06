Diego Hernández tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026 - Vitor Silva / Botafogo

Diego Hernández tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/06/2024 09:54 | Atualizado 20/06/2024 10:22

Rio - Contratado pelo Botafogo no ano passado, Diego Hernández, de 23 anos, ainda não entregou o esperado, mas pode ganhar uma sobrevida no clube carioca. Na partida contra o Athletico-GO, o uruguaio entrou no fim e foi responsável pela assistência para o gol de Bastos, que manteve o Alvinegro na liderança do Brasileiro. Com a participação importante, o jovem poderá voltar a ganhar oportunidades.

Na atual temporada, Diego Hernández entrou em campo em 15 partidas, sendo nove sob o comando de Artur Jorge. O uruguaio vinha conquistando espaço com a chegada do português, porém, dois fatos acabaram atrapalhando sua evolução no Alvinegro.

O jogador foi afastado do elenco, junto do meia Óscar Romero, após o empate do Botafogo com o Fortaleza, no Castelão, devido a atos de indisciplina. Posteriormente, reintegrado ao elenco, ele foi expulso no empate sem gols contra o Júnior Barranquilla, na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após a expulsão, o uruguaio ficou mais de 15 dias sem entrar em campo até receber a oportunidade contra o Grêmio, na nona rodada pelo Brasileiro. Contra o Athletico-PR, ele voltou aos gramados novamente. Pelo Brasileiro, Diego Hernández atuou em seis jogos, dando duas assistências.