Artur Jorge tem sequência de nove jogos invicto no comando do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 22:36

Rio - O Botafogo não se entregou e buscou o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR com gol no último lance da partida marcado pelo zagueiro Bastos . Apesar do contexto do confronto direto no topo da tabela, para o técnico português Artur Jorge, o resultado precisa ser celebrado visando a campanha no Brasileirão.

"O resultado é um ponto a mais somado no nosso percurso. Um jogo difícil, que a gente imaginou que seria. Tivemos um adversário que tem qualidade, que se se sente confortável sem a bola e defende em zonas mais baixas. Era um jogo que precisávamos ter mais paciência, para circular bola. Tivemos um momento que isso foi possível, depois cometemos um erro que resultou em gol. É um ponto a mais somado. Temos que dar méritos ao adversário", disse, em entrevista coletiva.

Com o resultado, o Glorioso chegou ao nono jogo consecutivo sem derrota na temporada, contando também os calendários de Libertadores e Copa do Brasil - classificado para as oitavas de final em ambos.

Artur Jorge fez questão de destacar o nível de competitividade do Brasileirão até então. Com o empate em casa, o Botafogo evitou a ultrapassagem do Athletico-PR, dormiu na liderança e aguarda pelo desfecho da décima rodada.

"São 10 jogos de Série A que eu tenho, todos muito difíceis. Quer em casa, quer fora. Equipes muito competitivas, com bom nível individual e coletivo. Um campeonato muito difícil que temos que manter o nível para tentar manter nosso objetivo, que é estar entre os três melhores."

O próximo desafio do Botafogo será no sábado (22), às 16h, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Força mental

"É uma demonstração forte daquilo que é o caráter da equipe, uma equipe que nunca se entrega, uma equipe que nunca se rende, uma equipe que perante a adversidade luta até a sua exaustão, e hoje vimos que de fato esse último suspiro, esse último momento, para nós é conquistar um ponto, tendo em vista do que era o jogo até este minuto."

Momento do zagueiro Bastos

"Não posso reduzir a avaliações individuais. Hoje, tenho um elenco competitivo. Qualquer jogador tem condições de ser a primeira opção. Quero dar continuidade a esse estado de capacidade que cada um dos jogadores vai demonstrando."

Opção por Luiz Henrique no banco

"São opções de jogo, que entendo enquanto o que é nossa estratégia e aquilo que entendemos do adversário. Nas avaliações que fazemos, vemos quais jogadores podem estar melhor preparados para uma primeira abordagem. O Luiz hoje não começou e ajudou quando teve oportunidade de entrar. Luiz é mais rápido e vertical. Eduardo tem mais contenção e bola e melhor jogo entre linhas. Sabíamos que era uma equipe que jogava com linha mais baixa e precisaríamos de alguém para jogar nesses espaços. Daí veio essa primeira opção."

Mudança de formação no ataque

"Há um contexto importante. É perceber que atacantes de posição 9 eu tenho disponíveis para podermos jogar com 4 ou com 5, se for o caso. Mas aquilo que é a dinâmica da equipe, ela se ajusta em função das características individuais de cada um dos jogadores."