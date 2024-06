Júnior Santos posa para foto com placa dos 100 jogos ao lado do Head Scout do Botafogo, Alessandro Brito - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos posa para foto com placa dos 100 jogos ao lado do Head Scout do Botafogo, Alessandro BritoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/06/2024 18:31 | Atualizado 19/06/2024 18:32

Rio - Principal jogador do Botafogo nesta temporada, o atacante Júnior Santos completará 100 jogos com a camisa alvinegra ao entrar em campo diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O artilheiro do Glorioso recebeu uma placa das mãos do Head Scout do clube, Alessandro Brito, e celebrou a conquista.

Leia mais: Marçal retorna e estará à disposição de Artur Jorge



"Quero agradecer ao Alessandro Brito, ao John Textor e a todo o staff do Botafogo. Estou muito feliz com essa marca e espero alcançar outras ainda maiores. Inclusive, conquistar outros objetivos junto aos jogadores e à torcida nesta temporada. Vou aproveitar bastante e usar o presente como combustível para o jogo", declarou o camisa 11. "Quero agradecer ao Alessandro Brito, ao John Textor e a todo o staff do Botafogo. Estou muito feliz com essa marca e espero alcançar outras ainda maiores. Inclusive, conquistar outros objetivos junto aos jogadores e à torcida nesta temporada. Vou aproveitar bastante e usar o presente como combustível para o jogo", declarou o camisa 11.

Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo em 2024. Até aqui, marcou 18 gols e deu quatro assistências em 33 jogos. Além disso, se tornou o maior goleador da história do clube na Libertadores da América, já que mandou a bola para as redes nove vezes em dez oportunidades.