Marçal não entra em campo desde a primeira rodada do Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/06/2024 16:39

Rio - Lateral-esquerdo do Botafogo , Marçal pode retornar aos gramados após pouco mais de dois meses. Ele foi relacionado pelo técnico Artur Jorge para o duelo com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. As informações são do 'ge'.

Por lesão muscular na panturrilha direita, ele não entra em campo desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Alvinegro perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão, por 3 a 2.



Para o embate com o clube paranaense, Marçal estará à disposição no banco de reservas. Cuiabano deve ser o titular da equipe no setor.