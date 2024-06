Tiquinho Soares não entrou em campo no último domingo (16), na vitória sobre o Grêmio - Mauro Pimentel / AFP

Tiquinho Soares não entrou em campo no último domingo (16), na vitória sobre o GrêmioMauro Pimentel / AFP

Publicado 18/06/2024 18:32

Rio - Camisa 9 do Botafogo , Tiquinho Soares deve seguir como desfalque do time nesta quarta-feira (19), quando o Alvinegro enfrenta o Athletico-PR, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão. Ele ainda não retornou aos treinamentos após o falecimento do pai e tende a seguir cuidando da família. O atacante, inclusive, foi liberado do duelo com o Grêmio , no último domingo (16).