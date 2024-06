Botafogo venceu apenas um dos últimos cinco confrontos contra o Athletico-PR - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 08:40 | Atualizado 19/06/2024 08:42

Rio - O Botafogo terá que superar traumas contra um algoz para se manter na liderança do Brasileirão. O Alvinegro enfrenta o Athletico-PR, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 10ª rodada, mas o histórico recente contra o time paranaense não tem boas recordações.

O Athletico-PR tem sido uma pedra no sapato do Botafogo. Nos últimos 10 confrontos pelo Brasileirão, o Alvinegro venceu três, empatou duas e perdeu cinco. O último triunfo do Glorioso contra o Furacão no Brasileiro aconteceu há quase dois anos, no dia 23 de julho de 2022: 2 a 0 no Nilton Santos.

Últimos 10 jogos entre Botafogo e Athletico-PR no Brasileirão:

Botafogo 1 x 1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro de 2023

Athletico-PR 1 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro de 2023

Athletico-PR 3 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro de 2022

Botafogo 2 x 0 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro de 2022

Botafogo 0 x 2 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro de 2020

Athletico-PR 1 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro de 2020

Athletico-PR 1 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro de 2019

Botafogo 2 x 1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro de 2019

Athletico-PR 2 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro de 2018

Botafogo 2 x 0 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro de 2018

Nem mesmo a vitória mais recente do Botafogo sobre o Athletico-PR traz boas lembranças. No ano passado, as equipes se enfrentaram também nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder na ida por 3 a 2 em Curitiba, o Alvinegro venceu por 1 a 0 em casa, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado.