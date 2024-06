John vive bom momento no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/06/2024 20:02

Rio - Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o goleiro John se inspira em um velho conhecido da torcida alvinegra para ter um bom desempenho dentro de campo. Em entrevista ao "ge", o jogador afirmou que tem o ex-goleiro Jefferson, ídolo do Glorioso, como uma referência.

"Me inspiro muito no Jefferson. É um ídolo do clube. Espero poder fazer uma trajetória boa aqui dentro também. É um ídolo para mim, junto do Dida, que também foi um grande goleiro. Ele (Jefferson) fez a história dele. Espero dar sequência à mesma história", afirmou.

O camisa 12, inclusive, recebeu apoio de Jefferson quando assumiu a titularidade do Botafogo. Os dois trocaram mensagens através de uma rede social.

Ao falar sobre o Campeonato Brasileiro, John preferiu manter os pés no chão, apesar da bom início do Glorioso, que lidera a competição com 19 pontos.

"É um campeonato muito difícil. São 38 rodadas, cada jogo você tem que pontuar. Não importa se está jogando em casa ou fora. Quanto mais você pontua, mais perto do título que você fica. É o campeonato mais disputado do mundo, tirando a Premier League", declarou o goleiro.

John foi o goleiro titular do Botafogo em 11 das últimas 12 partidas do clube. Desde então, foram nove vitórias, um empate e uma derrota, com sete gols sofridos.