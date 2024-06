Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Seguindo na implementação da tecnologia para acesso ao Nilton Santos, o Botafogo se prepara visando a expansão do sistema de biometria facial nos setores do estádio. O novo jeito de ingressas aos jogos do Glorioso, nos próximos meses, será exclusivamente através da parceria com a empresa "Bepass".

A diretoria da SAF vem promovendo testes neste primeiro momento, como no primeiro jogo em casa pelo Brasileirão, ainda em abril, apenas com o setor Leste Inferior - ainda como uso opcional. Já para a partida desta quarta-feira (19), contra o Athletico-PR, pela décima rodada, a biometria facial será a única forma de acessar ao estádio.



O mesmo vale para o duelo com o Red Bull Bragantino, no dia 26. Em outros pontos do estádio, a entrada sem ingresso físico ou virtual será opcional. A tendência é que o sistema seja testado desta forma até o fim do primeiro turno para, depois, acontecer a expansão em outros setores.

A biometria facial dos torcedores do Botafogo está sendo realizada na plataforma de comercialização de ingressos do clube.