Torcida do Botafogo faz a festa nas arquibancadasVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/06/2024 17:56

A torcida do Botafogo promete comparecer em peso para apoiar o time no próximo sábado (22), contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Os alvinegros esgotaram os ingressos do setor visitante para o confronto.

O Glorioso vive grande fase nesta temporada e tem contado com forte apoio por todo o país. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, em Cariacica, no Espírito Santo, os torcedores organizaram um mosaico e fizeram mais uma grande festa nas arquibancas . Em campo, o Alvinegro venceu por 2 a 1 Antes do duelo com o Criciúma, o time comandado por Artur Jorge entra em campo nesta quarta-feira (19) diante do Athletico-PR, no Nilton Santos, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.