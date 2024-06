Júnior Santos e Luiz Henrique comemorando gol do Botafogo contra o Grêmio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/06/2024 20:27

Segue o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), em duelo válido pela nona rodada, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Botafogo fez valer a boa fase sob comando do técnico português Artur Jorge e venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 1 com boa atuação. Os gols do Alvinegro foram marcados por Cuiabano, ex-jogador do Tricolor Gaúcho, e Júnior Santos, já no segundo tempo, que chegou ao 18º na temporada.

Com o resultado e as combinações de resultado da rodada, o Alvinegro chegou aos 19 pontos somados e deixou para trás Flamengo e Bahia, que empataram com Athletico-PR e Criciúma, respectivamente. O próximo compromisso será na quarta-feira (19), contra o próprio Athletico, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

Não demorou para sair o primeiro gol no Espírito Santo. E com lei do ex. Aos nove minutos, Marlon Freitas recebeu no meio-campo, girou, abriu espaço e achou Cuiabano em projeção pelo lado esquerdo. O lateral saiu sozinho contra Caíque e tocou no canto, sem chances. Belo gol do camisa 66 diante do clube que o revelou.



O Glorioso teve mais chances para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, controlou boa parte das ações, mas acabou sendo punido no contra-ataque. Luiz Henrique perdeu bola no meio, o Grêmio arrancou em velocidade e Gustavo Nunes, aos 21 minutos, deixou tudo igual.



A equipe gaúche terminou em alta a primeira parte do confronto. Bem encaixado taticamente, o time de Renato Portaluppi não permitiu o característico jogo vertical do Botafogo, que, por sua vez, se viu desconfortável.

O artilheiro aparece



Na volta para a segunda etapa, o Botafogo voltou aos trilhos e conseguiu mostrar seu futebol com apoio de uma dupla de peso no ataque: a contratação do ano e o artilheiro. Luiz Henrique recebeu no meio, fez boa jogada e achou lindo passe para Júnior Santos, de contrato renovado, tocar na saída de Caíque e marcar seu 18º gol na temporada.



Após retomar a liderança do marcador, o Alvinegro passou por maus bocados. No primeiro lance, Júnior Santos tirou em cima da linha, com John já batido, e depois o próprio goleiro fez grande defesa em cabeçada do meia Cristaldo. Os lances foram muito comemorados.



Artur Jorge aproveitou o momento para promover o retorno do meia Eduardo, afastado por lesão muscular desde o início de maio. Ele entrou para povoar a zoa de meio-campo, mas pouco foi acionado. O papel de recomposição defensiva foi o ponto alto de sua entrada.



O Grêmio ficou em cima nos últimos minutos, rondou a área alvinegra e deu alguns espaços para contra-ataque, que não foram aproveitados pelo Glorioso. Ainda assim, foi confirmada mais uma vitória na competição e a liderança.

Ficha técnica



Grêmio 1 x 2 Botafogo



Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e hora: 16/6 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Felipe Alan Costa e Fernanda Nândrea Gomes



Gols: Gustavo Nunes 21'/1ºT (GRE)/ Cuiabano 9'/1ºT e Júnior Santos 11'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Gustavo Nunes (GRE); Gregore, Yarlen e Damián Suárez (BOT)



GRÊMIO: Caíque; Fábio, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Mayk; Carballo (Edenílson), Dodi e Cristaldo (Nathan); Pavón (Galdino), JP Galvão (Nathan Fernandes) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.



BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore (Yarlen), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo); Óscar Romero (Diego Hernández), Luiz Henrique (Danilo Barbosa) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.