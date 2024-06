Elenco do Botafogo em atividade no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/06/2024 15:18

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo deste domingo (16), com o Grêmio, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela nona rodada do Brasileirão. A grande novidade é o retorno do meia Eduardo, que está recuperado de lesão muscular.

Eduardo atuou pela última vez no dia 2/5, no triunfo do Botafogo por 1 a 0 sobre o Vitória, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e marcou o gol do jogo. Ele sofreu um problema na coxa direita e voltou a treinar nesta semana com o elenco no CT Lonier.

A principal baixa do técnico Artur Jorge é o atacante Tiquinho Soares, liberado por conta da morte do pai. Ele viajou para a Paraíba com familiares e só deve retornar na reapresentação do grupo. Eduardo, que já fez tal função na temporada, surge como boa opção no ataque.

No meio-campo, o técnico português também conta com os retornos de Danilo Barbosa, suspenso na vitória sobre o Fluminense, e Diego Hernández, que ficou fora do clássico.

Confira a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Lucas Halter e Segovia

Laterais: Cuiabano, Damián Suárez, Hugo e Mateo Ponte.

Meias: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Óscar Romero, Patrick de Paula e Tchê Tchê.

Atacantes: Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique e Yarlen.