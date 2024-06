Artur Jorge, técnico do Botafogo, com Yarlen, atacante - Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo bateu o Grêmio pelo placar de 2 a 1 neste domingo (16), pela nona rodada do Brasileirão, e alcançou a liderança na tabela de classificação . Os gols foram marcados por Cuiabano e Júnior Santos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico português Artur Jorge celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão em relação ao que indica a posição da equipe na competição.

"Não significa nada nesta altura. Foi só mais uma rodada. A gente precisa valorizar o desempenho, são vitórias consecutivas. É importante para nós para sentir que o trabalho está dando resultado. Isso nos deixa satisfeito, alimenta a ambição, mas sabemos que tem muito campeonato à frente", disse o português.



A equipe alvinegra abriu o placar logo cedo, sofreu o empate, e depois voltou a ter vantagem nos primeiros minutos do segundo tempo. Para Artur Jorge, não foi uma grande exibição de seus comandados.

"Não foi um jogo bem conseguido, foi um jogo esforçado. Em alguns momentos não conseguimos ter o controle do jogo. Tivemos em algumas partes entrada forte, fizemos o primeiro gol. Mas não tivemos a capacidade de controlar, teve uma reação do adversário. No entanto, a vitória parece ter sido justa pelo que produzimos. Mas sabemos que não foi um grande jogo."

O resultado conquistado em Cariacica, no Espírito Santo, foi dedicado pelo técnico ao atacante Tiquinho Soares, que foi desfalque por conta da morte do pai.

"Queremos fazer com que essa vitória seja um abraço a ele, Quero agradecer aos torcedores também. Temos que lembrar que jogamos no Espírito Santo e eles fizeram isso aqui parecer a nossa casa."

Força mental



"É uma missão que tem muitos contextos. Não cabe explicar na coletiva aquilo que nós temos que trabalhar. Isso só se consegue tão bem quanto temos atletas, uma estrutura e um objetivo comum. Um projeto muito bem pensado e trabalhado."



Jogo no Espírito Santo

"Estou muito grato por ter jogado aqui no Espírito Santo e poder sentir o calor humano de todos os torcedores apaixonados. O apoio não se resumiu ao estádio. Desde que chegamos, teve uma recepção ótima no hotel. Fizeram nos sentir importantes, que não estamos sozinhos. Hoje no estádio foi uma demonstração massiva e clara de que mesmo jogando fora, nos sentimos em casa. Isso se deve à paixão dos torcedores, que hoje nos ajudaram a chegar na vitória.