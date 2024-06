Bastos, do Botafogo, contra o Athletico - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/06/2024 21:49

Rio - Embora tenha marcado no último lance da partida o gol que garantiu o 1 a 1 com o Athletico , nesta quarta-feira (19), Bastos disse que o empate tem sabor de derrota. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", o zagueiro do Botafogo destacou que o time queria conquistar os três pontos dentro de casa. Por outro lado, exaltou o esforço do grupo para correr atrás do prejuízo.

"Foi um empate com sabor de derrota, porque jogamos em casa e, infelizmente, não conseguimos os três pontos. Mas graças ao esforço do grupo, conseguimos arrancar esse ponto, que é importante. Vamos continuar trabalhando para atingir os objetivos do ano", disse Bastos.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 20 pontos e segue na liderança do Brasileirão. Apesar disso, pode ser ultrapassado por Flamengo, Bahia ou Palmeiras na rodada.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse.