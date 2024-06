Bastos marcou duas vezes nos últimos três jogos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/06/2024 08:40 | Atualizado 20/06/2024 08:44

Bastos salvou o Botafogo mais uma vez. O zagueiro angolano, de 33 anos, foi o herói em duas das últimas três partidas, sendo responsável pela conquista de quatro dos últimos sete pontos do Alvinegro no Brasileirão. O defensor marcou o gol da vitória sobre o Fluminense e do Rio -. O zagueiro angolano, de 33 anos, foi o herói em duas das últimas três partidas, sendo responsável pela conquista de quatro dos últimos sete pontos do Alvinegro no Brasileirão. O defensor marcou o gol da vitória sobre o Fluminense e do empate contra o Athletico-PR , nesta última quarta-feira (19), no apagar das luzes, no Nilton Santos.

O Botafogo não foi bem coletivamente contra o Athletico-PR, mas foi competitivo até o fim e conseguiu se manter na liderança do campeonato. Se no ano passado o Alvinegro sofria com a queda de rendimento nos minutos finais das partidas e deixava pontos importantes pelo caminho, agora o time consegue lutar até o último minuto e evitar o pior. Em outras palavras, parece mais equilibrado do que a versão de 2023.

Após 10 rodadas, o Botafogo soma 20 pontos, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 17 gols marcados e nove sofridos (menos de um por jogo). O desempenho é semelhante com o Brasileirão do ano passado após dez partidas, quando o Alvinegro também liderava com 24 pontos. A diferença é o número de vitórias: duas a mais em 2023 (e nenhum empate).

Com o empate diante do Athletico-PR, o Botafogo chegou aos 20 pontos e liderava o Brasileirão, mas pode perder a posição para o Flamengo nesta quinta-feira (20). O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (22), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 11ª rodada do campeonato.