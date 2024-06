Eduardo Paes, ao centro, com o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, à direita, e o CEO da SAF, Thairo Arruda, à esquerda - Divulgação / Botafogo

Eduardo Paes, ao centro, com o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, à direita, e o CEO da SAF, Thairo Arruda, à esquerdaDivulgação / Botafogo

Publicado 20/06/2024 14:32

Rio - O presidente do Botafogo , Durcesio Mello, e o CEO da SAF, Thairo Arruda, se reuniram com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na manhã desta quinta (20), no Palácio da Cidade, para tratar de diversos temas, incluindo o futuro centro de treinamento do clube. Ambas as partes reafirmaram as suas intenções para o avanço do projeto.