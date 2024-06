Kawan em ação pelo Botafogo na final da Taça Rio, contra o Boavista - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/06/2024 19:28

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo do zagueiro Kawan para o Estrela Amadora, de Portugal. Segundo o jornal local 'Record', o clube português poderá ainda exercer a compra do jovem de 21 anos por 700 mil euros (aproximadamente R$ 4 milhões).

Ele é considerado promissor no Alvinegro, mas não recebe muitas oportunidades no elenco profissional. Ao todo, disputou somente três jogos no time principal. Sendo assim, o empréstimo dará maior rodagem e ritmo ao atleta.

Nesta temporada, Kawan entrou em campo duas vezes na reta final do Campeonato Carioca. Ele foi titular nas vitórias sobre o Boavista (2-0) e o Sampaio Corrêa (2-1).



Atualmente, o técnico Artur Jorge conta com quatro opções principais para a zaga do Botafogo: Alexander Barboza, Bastos, Lucas Halter e Pablo. Além deles, há o equatoriano Luis Segovia e o jovem Jefferson Maciel.

