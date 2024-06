Torcida do Botafogo homenageou Tiquinho e seu pai, José Nilton, na última quarta-feira (19) - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/06/2024 16:29

Rio - O centroavante Tiquinho Soares agradeceu a homenagem da torcida do Botafogo ao seu pai, José Nilton, que faleceu na semana passada . Os alvinegros montaram um bandeirão e fizeram uma faixa desejando força ao camisa 9 no duelo com o Athletico-PR, na quarta (19), no Nilton Santos.

Nas redes sociais, o atacante escreveu: "Obrigado de coração. Que linda homenagem. Amo vocês".



Publicação de Tiquinho Soares nas redes sociais Reprodução / Instagram

Em campo, o Botafogo não teve boa atuação e empatou em 1 a 1 com o Furacão, com gol de Bastos no último lance do confronto. O resultado manteve o Glorioso na ponta da tabela, com 20 pontos. No entanto, ainda pode ser ultrapassado por Bahia, Flamengo e Palmeiras, que entrarão em campo nesta quinta-feira (20).

Além de ser liberado pelo clube do duelo com o Athletico-PR, Tiquinho também esteve fora da vitória do Alvinegro sobre o Grêmio, no último domingo (16), por 2 a 1, em Cariacica.



Na próxima rodada, o camisa 9 estará à disposição do técnico Artur Jorge para o embate com o Criciúma , no sábado (22), às 16h (de Brasília), em Santa Catarina, pela 11ª rodada do Brasileirão.