Publicado 20/06/2024 17:10 | Atualizado 20/06/2024 17:12

Rio - O pênalti não marcado a favor do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Athletico, na última quarta (19) , segue sendo alvo de reclamação por parte de Júnior Santos. O atacante, que esteve envolvido no lance, fez uma publicação em suas redes sociais demonstrando indignação e afirmou que o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel, deu vantagem.

"Estou indignado com isso. O cara (árbitro) está de frente pro lance. Ninguém vai falar nada sobre isso aqui? Olha a força que o cara (defensor) coloca para me desequilibrar! Até ele mesmo tropeça. O árbitro da partida falou que foi vantagem", disse Júnior Santos.



O lance aconteceu aos 15 minutos da segunda etapa, quando Damián Suárez cruzou a bola na área e Cuiabano chutou para fora. No entanto, antes do lateral finalizar, Leo Godoy, do Athletico, havia dado um encontrão nas costas de Júnior Santos. No momento da jogada, que sequer foi chamada pelo VAR para ser revista, o Furacão vencia a partida por 1 a 0.

O atacante é o principal nome do Botafogo na temporada. Com 18 gols marcados, ele é o artilheiro do Glorioso no ano. Além disso, se tornou o maior goleador da história do clube na Libertadores da América, com nove bolas na rede.