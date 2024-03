Elenco do Botafogo em conversa com o auxiliar Fabio Matias no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/03/2024 12:30

Rio - O projeto do novo centro de treinamentos do Botafogo ainda segue no papel. O clube ainda aguarda a doação do terreno da Prefeitura do Rio de Janeiro e, por isso, não avançou. O presidente Durcesio Mello detalhou o andamento e revelou o desejo de conseguir uma área próxima ao Espaço Lonier.

"Estamos negociando um terreno, que ficaria junto do Lonier, que tem três gramados de alta qualidade, mas só treina o profissional lá. A ideia é conseguir um outro terreno para fazer essa integração. Profissional e base treinariam em um lugar, e sub-17 e base em outro", disse o presidente do clube ao "ge".

O Botafogo entende que existe a necessidade de formar jogadores, sem precisar desembolsar valores significativos em reforços. O Alvinegro planeja um espaço com nove campos, oito quadras de tênis, área recreativa, parte comercial e pista de atletismo. O projeto custará US$ 30 milhões (R$ 146 milhões).

"É importantíssimo para o futuro do clube. Sem uma base, o Botafogo sempre será um time comprador. Para um modelo da SAF, é preciso ter o modelo de jogadores formados para gerar receita. Não tem como a gente ficar só com aquisição de jogadores", afirmou Durcesio.

Ao todo, o espaço do projeto do Botafogo seria de um lote de 296 mil m². A área superaria a Cidade do Galo, do Atlético-MG, que atualmente é o maior centro de treinamento do país, com 245 mil m². Além disso, seria um dos dez maiores da América Latina.