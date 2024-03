Dono da SAF de John Textor ainda não apresentou as provas que diz ter sobre manipulação de jogos - Vítor Silva / Botafogo

Dono da SAF de John Textor ainda não apresentou as provas que diz ter sobre manipulação de jogosVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2024 19:40

fortes declarações dadas após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, em novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. A sessão acontecerá no dia 9 de abril, às 15h. Rio - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJD), enfim, marcou a data do julgamento de John Textor, dono da SAF do Botafogo, pelas, pelo Campeonato Brasileiro. A sessão acontecerá no dia 9 de abril, às 15h.

Na época, Textor ficou revoltado após o apito final e falou em "corrupção" no Brasileirão, além de atacar Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele chegou a receber suspensão preventiva de 35 dias e multa de R$ 25 mil, mas obteve efeito suspensivo. Agora, o o subprocurador geral do STJD, João Marcos Guimarães Siqueira, defende uma pena maior.

afirmou ter provas de que há corrupção entre os árbitros do futebol brasileiro. O relator Mauro Marcelo de Lima e Silva chegou a pedir suspensão automática do empresário norte-americano, mas o Pleno não referendou. Neste ano, Textor foi ainda mais longe eO relator Mauro Marcelo de Lima e Silva chegou a pedir suspensão automática do empresário norte-americano, mas o Pleno não referendou.

Além de Textor, outros dois personagens do Botafogo envolvidos naquele jogo também serão julgados. Trata-se do zagueiro Adryelson, atualmente no Lyon, que teve expulsão polêmica na partida, e do vice-presidente social Vinícius Assumpção.