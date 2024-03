Yarlen fez seu segundo gol com a camisa pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/03/2024

Rio - Promessa das categorias de base do Botafogo, o atacante Yarlen fez seu segundo gol como profissional na vitória do Alvinegro sobre o Boavista por 4 a 0, na última quarta-feira (27), pelo jogo de ida da final da Taça Rio. O jovem de 18 anos dedicou o tento à sua mãe Monique ao fazer um "M" na comemoração, e afirmou que quer fazer mais gols com a camisa do clube de General Severiano.

"Queria agradecer a Deus. Fiquei muito feliz. Quando estava em casa, falei para a minha mãe (Monique) que ia fazer gol para ela e a letra 'M'. E fiz. Ela deve estar muito feliz em casa. Queria agradecer ao grupo por me abraçar sempre, acreditar no meu potencial, agradecer ao Fabio (Matias) pela oportunidade e agradecer à torcida pelo que está fazendo por mim", comemorou Yarlen, em entrevista na zona mista após o fim do jogo.

"Quero fazer muito mais gols com essa camisa aqui, grande, essa estrela está brilhando. Deus é muito bom comigo, com a minha família e com o grupo", complementou.

O atacante de 18 anos também dedicou o gol da vitória a Rafael, que voltou a entrar em campo pelo Botafogo após oito meses , e a Fabio Matias, treinador interino do Botafogo.

"Agradeci muito a ele (Rafael), que é muito carinhoso comigo, é brincalhão, me abraça sempre. Agradeço pela assistência, fico muito feliz e ele também. Queria agradecer muito ao Fabio, conversou comigo sobre ter os pezinhos no chão sempre, continuar evoluindo, nunca baixar o nível, sempre um nível acima. Continuar trabalhando sempre, nunca parar. O grupo está fazendo tudo que ele pediu", disse Yarlen.

"Isso tudo que está acontecendo não estou tendo nem palavras. Deus é muito bom. É o que meus pais sempre sonharam, eu também. Minha família me abraça muito, meus amigos também", adicionou o atacante.

O primeiro gol de Yarlen pelo profissional do Botafogo foi no jogo de ida das semifinais da Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa. Naquela ocasião, o atacante acertou um belo chute de perna esquerda de fora da área. Contra o Boavista, porém, o tento foi marcado com um também bonito chute, mas dessa vez com a perna direita. Perguntado se era ambidestro, o jogador revelou que o pai o ensinou a finalizar com as duas pernas e que segue treinando esse aspecto.

"Eu treino com as duas, com a esquerda e com a direita, meu pai me ensinou a bater com as duas pernas. Até hoje, no treino, no pênalti, finalização, treino com a esquerda e com a direita. Espero continuar fazendo gols com a esquerda e com a direita, até onde Deus quiser", afirmou Yarlen.

Muito próximo do título da Taça Rio, o Botafogo volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (31), às 18h30, no Estádio Nilton Santos.