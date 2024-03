Fabio Matias comanda o Botafogo interinamente - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2024 22:54 | Atualizado 27/03/2024 23:01

Rio - Sob o comando Fabio Matias, o Botafogo ainda não sabe o que é perder. Desde que ele assumiu o time interinamente, o Glorioso engatou uma sequência de sete vitórias e um empate. O mais recente triunfo veio nesta quarta-feira, 27, com a goleada por 4 a 0 sobre o Boavista em Saquarema , pelo jogo de ida da final da Taça Rio. Apesar dos bons números, Fabio evita falar em efetivação.

"Não olho Instagram e redes sociais há 15 dias para não gerar comentários. Sou funcionário do Botafogo dentro do processo de construção caso o clube opte em trazer alguém. Isso é um comentário que eu faço para os atletas: 'enquanto eu estiver à frente, vamos trabalhar e pensar dessa forma'. E os atletas comparam isso, quando se tem essa via de duas mãos a gente dá continuidade a esse processo", disse Fabio Matias.

"Não tenho visto redes sociais, porque elas podem poluir um pouco a nossa mente. Tenho trabalho para dar o melhor para o Botafogo. Se vier, ótimo, estaremos aqui para ajudar e oferecer o melhor. Se quiserem fixar, hoje a determinação é do clube. John (Textor) é um cara acima da média, um gestor com uma mentalidade muito acima. Vamos focar, a estreia da Libertadores é fundamental", completou.

Outro tema da entrevista coletiva pós-jogo do treinador foi Júnior Santos. O Raio, como é carinhosamente chamado pela torcida, vive grande fase. Ele balançou as redes no jogo desta noite e chegou aos 13 gols marcados na temporada.

"Tem algumas coisas que são muito pessoais e são dos indivíduos. Júnior é um cara muito acima da média, que absorve e escuta informações. Está sempre querendo melhorar e evoluir. Tem vários nesse grupo que são dessa forma. Mas tudo vai de cada atleta, o Júnior tem aproveitado os feedbacks. Outros atletas também têm um crescimento muito grande, e isso vai do quanto o jogador está apto a receber informações", afirmou Fabio Matias.