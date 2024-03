Rafael em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rafael em ação durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/03/2024 22:03 | Atualizado 27/03/2024 22:05

Rio - Após oito meses, Rafael voltou a disputar uma partida de futebol. O lateral-direito entrou em campo durante a vitória do Botafogo sobre o Boavista por 4 a 0 , nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Taça Rio 2024. Ele atuou por pouco mais de 25 minutos e deu a assistência para o último gol da noite.

Rafael havia se machucado durante o clássico com o Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de julho de 2023. Na ocasião, sofreu grave lesão e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo.

"Quero agradecer a Deus, à minha família toda, me deram muito apoio, o psicólogo do clube, meu terapeuta. Não foi fácil. Tenho que engradecer eles, foi um momento muito difícil. Todos os médicos do clube, funcionários... Foi um momento muito difícil, mas eu superei. Espero ajudar o Botafogo o máximo possível para conquistar um título e chegar o mais longe possível", disse Rafael, à BandSports.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Boavista no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da final Taça Rio 2024. Com o resultado desta terça, o Bota pode perder por até três gols de diferença. Depois disso, o foco é na estreia na Libertadores.

"Fabio pede o que eu gosto muito: pensar em cada jogo. Claro que quando tem vários na semana, os fisiologistas do clube, que são muito bons, falam que tem alguém mais cansado. Mas (o Fabio) está pensando a cada jogo, pensando em ganhar, pensando em competir. Quando você entra no futebol de hoje sem competir, não adianta. Só na técnica, não vai", concluiu Rafael.