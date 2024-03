Óscar Romero com a camisa do Botafogo - Divulgação

Óscar Romero com a camisa do BotafogoDivulgação

Publicado 27/03/2024 20:44

Rio - Nesta quarta-feira, 27, o nome de Óscar Romero foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o meia-atacante já tem condições legais para estrear com a camisa do Glorioso.

Romero foi anunciado como reforço do Alvinegro no dia 18 deste mês. Ele estava livre no mercado e assinou contrato válido até o fim de 2024. A coletiva de apresentação será nesta quinta-feira, às 11h30.



Ao longo da carreira, Romero vestiu as camisas de Cerro Porteño (PAR), Racing (ARG), Shanghai Shenhua (CHI), Alavés (ESP), San Lorenzo (ARG) e Boca Juniors (ARG). O último clube da carreira do jogador foi o Pendikspor, da Turquia. Ele também soma convocações para a seleção do Paraguai e disputou quatro Copas Américas.

Óscar Romero esteve na mira do Glorioso no início de 2022, nos primeiros meses da gestão de John Textor como acionista majoritário da SAF. O paraguaio chegou a acenar positivamente para a ideia de jogar no Rio de Janeiro, mas os números não foram colocados no papel e ele parou no Boca Juniors, da Argentina.