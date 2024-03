Lucas Halter, zagueiro do Botafogo, em ação na partida contra o Boavista - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/03/2024 17:02

Rio - Já pensando em sua estreia na Conmebol Libertadores, o Botafogo terá mais um teste na reta final do calendário estadual. Nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Elcyr Resende, em Bacaxá, a equipe comandada pelo interino Fabio Matias encara o Boavista pelo jogo de ida da final da Taça Rio. Um troféu de consolação para quem ficou fora do G-4 na fase de classificação, mas que vale vaga importante de olho na próxima temporada.

Para o Alvinegro, é mais um passo importante em busca do time ideal para encarar o Junior Barranquilla na próxima quarta-feira (3/4), no Nilton Santos, pela abertura do Grupo D, assim como busca por outras alternativas no elenco em testes. De volta à competição depois de seis edições, a fase de grupos da Libertadores é prioridade para o projeto da SAF.

Os cenários para a decisão da Taça Rio, apesar de envolver um gigante do estado e um clube de menor investimento, são parecidos. De um lado, um elenco caro, recheado de astros, mas que quer adiantar uma vaga na Copa do Brasil de 2025 sem depender das campanhas ao longo do Brasileirão. Do outro, um projeto modesto, mas que, após nova boa campanha no Carioca, terá a chance de completar seu calendário do próximo ano.

O Boavista vai para o duelo sem muita pressão. Com a classificação para a final da Taça Rio, o Verdão se garantiu no Brasileirão Série D de 2025, um dos objetivos da diretoria para o ano. Se for campeão, conquista a vaga na Copa do Brasil, mas, mesmo assim, já está de olho no que pode acontecer devido ao formato de distribuição das vagas para o Rio.

A Taça Rio, após os novos moldes de definição para classificação (pelo segundo ano consecutivo), garantirá vaga na Copa do Brasil de 2025 sem depender de outros resultados ao longo da temporada, como abertura de novos espaços de acordo com posição no Brasileirão. Os quatro primeiros colocados já estão classificados, mas, de acordo com as posições de Flamengo, Fluminense e Vasco no Brasileirão, a ordem das vagas acompanhará a classificação geral do Estadual - isso também vale para o Botafogo, que, caso seja campeão e se classifique para a Libertadores 2025, deixará a vaga nas mãos do Boavista.

Último encontro

Boavista e Botafogo se enfrentaram na terceira rodada da Taça Guanabara, no dia 24 de janeiro, e a equipe de Saquarema levou a melhor. Sheldon, zagueiro, marcou aos 35 da primeira etapa o gol que garantiu a vitória do Verdão pelo placar de 1 a 0. Na ocasião, o Glorioso, ainda comandado pelo técnico Tiago Nunes, foi a campo no Elcyr Resende com equipe titular.

Os adversários desta quarta-feira tiveram as duas melhores campanhas foras do G-4, sendo sexto e quinto colocados na tabela. O Boavista, treinado pelo português José Quadros, que assumiu o comando após a saída do compatriota Filipe Cândido, eliminou a Portuguesa na semifinal (1 a 1 e 3 a 2), enquanto o Botafogo passou pelo Sampaio Corrêa com duas vitórias (ambas por 2 a 1).

O jogo de volta entre as equipes será disputado no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, data que, originalmente, seria a do primeiro jogo. O Botafogo solicitou antecipação da final para poder ter espaço livre entre os dois jogos da Libertadores, contra Junior Barranquilla (COL) e LDU (EQU), sendo o segundo fora de casa. O foco foi facilitação da logística do Alvinegro.