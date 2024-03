John Textor - Arthur Barreto/Botafogo

John TextorArthur Barreto/Botafogo

Publicado 26/03/2024 14:23

Rio - Mesmo com a janela de transferências fechada, o Botafogo pode anunciar a contratação de um reforço no próximo mês. De acordo com informações do "blog do Mansel", do portal "FogãoNet", o Alvinegro está avaliando a chegada de um zagueiro experiente para fortalecer o elenco.

O jogador, que não teve seu nome revelado, é visto pelo Botafogo como uma boa opção de mercado. O defensor foi oferecido, avaliado e está sem visto com bons olhos pelo clube. Apesar disso, a situação é tratada com cautela pelo Alvinegro.

Atualmente, o Botafogo conta com Lucas Halter, Alexander Barboza, Pablo e Bastos como principais nomes para o setor. O Alvinegro perdeu a dupla titular em 2023. Adryelson migrou para o Lyon e Victor Cuesta para o Bahia.