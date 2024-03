André Mazzuco, ex-Botafogo, é o novo diretor de futebol do Athletico-PR - Divulgação/Athletico-PR

Publicado 25/03/2024 16:37

Rio - Ex-Botafogo, André Mazzuco foi anunciado nesta segunda-feira (25) como novo diretor de futebol do Athletico-PR. O profissional, em suas primeiras palavras como gestor do Furacão, celebrou o acerto e valorizou a estrutura do clube, apontando ser a "melhor do país".

Mazzuco deixou o Alvinegro após a vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio, justificando que precisava ficar mais perto da família por questões pessoais - ele é natural de Curitiba, onde desempenhou a mesma função no Paraná Clube e no Coritiba.

Na SAF do Botafogo, o diretor foi a primeira contratação acertada pelo empresário estadunidense John Textor, que depositou nele a esperança de uma reformulação em um novo projeto. Mazzuco foi responsável por 42 contratações com um investimento no futebol de aproximadamente R$ 260 milhões em duas temporadas.

O novo contratado do Athletico-PR iniciou sua trajetória já nesta segunda-feira, no Centro Administrativo e Técnico (CAT) Caju. André Mazzuco se reportará diretamente ao CEO do Furacão, Alexandre Leitão.

Confira as primeiras palavras de André Mazzuco como diretor do Athletico:

"É uma grande honra e privilégio poder me juntar ao clube em um momento e em um ano tão especial, o que traz também muita responsabilidade. Trabalhar no Athletico é uma ambição para qualquer profissional do futebol, um objetivo a ser alcançado. Poder fazer parte desta história, a partir de agora, significa entregar ao máximo o que for necessário para que o Athletico continue crescendo como instituição, sendo cada vez mais vitorioso e referência no futebol."

"O Athletico certamente é o clube de melhor estrutura no país, com um projeto sólido que vem sendo aprimorado há alguns anos, e uma mentalidade vencedora que já faz parte da identidade do clube. Estrutura e tecnologia de ponta e enorme referência e representatividade no Brasil e na América do Sul. Um clube que busca entregar excelência sempre."