Quique Setién é um dos nomes na mira do Botafogo - AFP

Quique Setién é um dos nomes na mira do BotafogoAFP

Publicado 24/03/2024 12:15

Rio - Ainda em busca de um treinador, após a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo tem um novo alvo. De acordo com o jornal espanhol "As", o Glorioso demonstrou um forte interesse em Quique Setién, ex-Barcelona, e que está desempregado no momento. A equipe alvinegra pretende fechar com um nome para a estreia na Libertadores e tem feito entrevistas nas últimas semanas.

Segundo o periódico, Setién é um dos nomes que mais agradam a diretoria do Botafogo e, inclusive, há a expectativa de um desfecho positivo na próxima semana, com as duas partes estando muito interessadas.

“Numa conversa com o representante de Setién, (John) Textor recebeu a informação de que o técnico considera assumir o cargo no Botafogo, por ser um clube com condições de ser protagonista no Brasileirão e na Libertadores“, diz uma fonte citada pelo “As”.

“O nome de Setién é um dos que mais gostamos. Embora ainda não tenhamos aberto negociações”, revelou uma fonte do Botafogo ao jornal.

No entanto, o medo do Glorioso em relação à Setién é se o espanhol pode se adaptar ao calendário do futebol brasileiro, devido à grande quantidade de jogos em sequência.

Quique Setién está desempregado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Villareal. Além do 'Submarino Amarelo', o treinador de 65 anos também comandou Barcelona, Bétis, Las Palmas, Racing Santander, Poli Ejido, Logroñés, Lugo — todos da Espanha — e a seleção de Guiné Equatorial.