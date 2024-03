John Textor e Thairo Arruda - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/03/2024 17:42

o foco de John Textor segue sendo a contratação de um novo treinador e a busca por um diretor de futebol está em segundo plano. Rio - O Botafogo não tem pressa para definir um substituto para André Mazzuco, que se desligou para trabalhar no Athletico-PR. De acordo com informações da ESPN,

Nem mesmo a Data Fifa, período em que o elenco ficará um longo período sem jogos oficiais, fez com que o Botafogo mudasse seu foco. Além de Textor, Thairo Arruda, CEO do clube, e Alessandro Brito, head scout, também estão trabalhando para encontrar o substituto de Tiago Nunes, demitido há exatamente um mês.

Sem um nome definido, o Botafogo vem sendo comandado pelo auxiliar Fábio Matias neste período e teve bom desempenho. Até o momento, foram sete jogos, com seis vitórias e um empate, além da classificação à fase de grupos da Libertadores.

Somente após fechar com o novo treinador é que o Botafogo começará a se movimentar para contratar um novo diretor de futebol. Nos últimos dias, nomes como Alexandre Pássaro, ex-Vasco, e Ricardo Moreira, do Orlando City, foram especulados.

O Botafogo só voltará a campo na próxima quarta-feira (27), às 19h30, quando enfrentará o Boavista, em Bacaxá, no primeiro jogo da final da Taça Rio. A estreia na fase de grupos da Libertadores será no dia 3 de abril, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos.