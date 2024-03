Patrick de Paula entrou em campo 29 vezes com a camisa do Botafogo e marcou três gols - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/03/2024 19:00

Rio - A primeira contratação de impacto da SAF do Botafogo , Patrick de Paula sofreu grave lesão no início de 2023 e se aproxima de retornar aos gramados no clube carioca. Em publicação nas redes sociais, o meio-campista aparece realizando atividades que visam o fortalecimento dos joelhos em uma caixa de areia.

"Não há momento para descanso ou folga. É hora daquele gás extra e ficar pronto para o retorno. Cada vez mais perto!", escreveu o atleta.

Patrick de Paula já terminou as sessões de fisioterapia e está em processo de recondicionamento físico. Em fevereiro de 2023, no clássico com o Flamengo, ele sofreu múltiplas lesões no joelho esquerdo e Patrick de Paula já terminou as sessões de fisioterapia e está em processo de recondicionamento físico. Em fevereiro de 2023, no clássico com o Flamengo, ele sofreu múltiplas lesões no joelho esquerdo e precisou passar por um processo cirúrgico

Ao todo, o volante entrou em campo 29 vezes com a camisa alvinegra e marcou três gols. Quando se recuperar totalmente, será mais uma opção no elenco do Botafogo para brigar pela titularidade no setor.