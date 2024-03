Fabio Matias tem seis vitórias e um empate em sete jogos como treinador do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/03/2024 15:30 | Atualizado 20/03/2024 15:31

Rio - O treinador interino do Botafogo , Fabio Matias, chegou aos 50 jogos como técnico profissional na carreira e celebrou nas redes sociais. O último duelo para alcançar a marca foi a vitória do Alvinegro sobre o Sampaio Corrêa, no domingo (17), de virada, por 2 a 1.

"Feliz por atingir a marca de 50 jogos na carreira por competições profissionais. Muito grato por cada oportunidade. Seguimos!", declarou o auxiliar técnico permanente do clube carioca.

Fabio Matias assumiu a equipe principal do Botafogo de forma interina após a saída de Tiago Nunes, técnico que não teve sucesso no comando do time. Desde então, o Alvinegro entrou em campo sete vezes, venceu seis e empatou uma.

Ele comandou o time na classificação à fase de grupos da Libertadores da América: na goleada sobre o Aurora por 6 a 0, no Nilton Santos, e nos dois jogos diante do RB Bragantino (2 a 1, na ida, e 1 a 1, na volta).

No Carioca, venceu todos os confrontos que disputou, incluindo um clássico com o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã. O Alvinegro não conseguiu a vaga nas semifinais da competição regional, mas jogará a final da Taça Rio, contra o Boavista, nos dias 27 e 31 deste mês.