O título da Taça Rio de 2024 será disputado por Botafogo e BoavistaVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/03/2024 13:49

Rio - A Ferj divulgou, nesta quarta-feira (20), a tabela da final da Taça Rio, que será disputada entre Botafogo e Boavista. A partida de ida acontecerá na próxima quarta-feira (27), às 19h30, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Já o jogo de volta será realizado no domingo seguinte (31), às 18h30, no Estádio Nilton Santos.

Inicialmente, as duas partidas estavam marcadas para acontecer nos dias 31 de março e 7 de abril. Entretanto, o Botafogo pediu à Ferj a mudança das datas dos jogos visando ter uma semana livre de preparação entre seu primeiro duelo pela fase de grupos da Libertadores, no dia 3, contra o Junior Barranquilla, e o segundo, no dia 11, contra a LDU.

O Botafogo se classificou para a final da Taça Rio após triunfar sobre o Sampaio Corrêa nas duas partidas das semifinais, com o placar agregado de 4 a 2. Já o Boavista conseguiu sua vaga para a decisão ao vencer a Portuguesa por 3 a 2 no jogo de volta, após empatar por 1 a 1 na ida.