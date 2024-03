Matheus Nascimento conta com pouco espaço no elenco do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2024 19:07

Rio - O Botafogo recusou uma proposta de compra do FC Cincinnati, clube dos Estados Unidos que disputa a Major League Soccer (MLS), pelo atacante Matheus Nascimento. O jovem, que completou 20 anos no começo de março, tem sido cobiçado pelo mercado estadunidense em meio à falta de espaço no elenco.

A ideia da diretoria da SAF é buscar um contrato de empréstimo para lapidar o jogador no exterior. O contrato de Matheus com o Botafogo vai até o fim de 2025. As informações são do jornalista Cristian Moraes, do "Território MLS".

Matheus Nascimento subiu para os profissionais em 2020 tratado como uma das maiores joias da história das categorias de base do clube, mas ainda não despontou. Ele recebeu uma extensão e valorização salarial por John Textor, acionista majoritário da SAF, que tenta definir o futuro do atleta no atual contexto.

Atualmente, Matheus Nascimento é a terceira opção no elenco do Botafogo, tendo Janderson e Tiquinho Soares (titular absoluto) à frente. O camisa 90 ainda terá a concorrência de Igor Jesus, que já assinou pré-contrato e chegará ao Alvinegro no segundo semestre.