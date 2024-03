Luiz Henrique é o principal reforço do Botafogo para 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/03/2024 13:27 | Atualizado 20/03/2024 13:31

Rio - O Botafogo deve ter novidades na reapresentação do elenco após a Data Fifa. Principais reforços do Alvinegro para a temporada, Luiz Henrique e Jeffinho devem ficar à disposição do técnico auxiliar Fabio Matias em breve. Os jogadores se recuperam de problemas na panturrilha esquerda e no adutor da coxa direita, respectivamente.

Luiz Henrique foi o maior investimento do Botafogo na temporada e custou 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) junto ao Real Betis, da Espanha. Já Jeffinho, por sua vez, chegou por empréstimo junto ao Lyon, da França, e era o destaque do time na Taça Guanabara. O atacante, inclusive, era destaque antes de ser negociado com o clube francês em janeiro de 2023 por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões).

A expectativa do Botafogo é ter Luiz Henrique e Jeffinho à disposição para a estreia na Libertadores, no dia 3 de abril, às 19h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Nilton Santos. Além do time colombiano, o Alvinegro também enfrenta a LDU, do Equador, e o Universitário, do Peru, pelo Grupo D.

O elenco do Botafogo ganhou quatro dias de folga e se reapresenta na próxima sexta-feira (22) para iniciar a preparação para o primeiro jogo da final da Taça Rio, no dia 27, contra o Boavista. Já a partida de volta será no dia 31, antes da estreia na Libertadores.