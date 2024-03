Júnior Santos é o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores da América, com oito gols marcados - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 21/03/2024 16:15 | Atualizado 21/03/2024 16:17

Rio - Maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, Júnior Santos concedeu entrevista ao podcast recém-lançado pelo clube e revelou a origem do apelido 'jacaré', que foi criado pelo amigo e companheiro de equipe Tiquinho Soares. O atacante já foi chamado dessa forma até pelo ex-treinador português Bruno Lage, que comandou o Alvinegro em parte de 2023.

"Ele falou que eu tinha que arrumar uma comemoração, para não fazer gol e ficar comemorando de qualquer jeito. Aí eu falei: 'Ó Tiquinho, a minha comemoração' e aí surgiu o apelido", contou o camisa 11.



Júnior Santos vive um dos melhores momentos da carreira: fez 12 gols em 15 partidas neste ano, sendo oito deles na Libertadores da América.

Entretanto, o atacante nem sempre foi querido pelos torcedores alvinegros. Ele sofreu com críticas após a primeira passagem pelo clube e ganhou até uma paródia irônica, que o questionava se era craque ou bagre.

"No começo eu levei na brincadeira, porque eu sei o que represento. Depois ficou algo folclórico. Eu tinha que jogar bem todos os jogos. Eu não podia errar um passe, estar em um dia ruim. Todo jogo era craque ou bagre. No começo eu achei resenha um pouco. Eu achava que algumas pessoas não me davam o valor devido. Porque eu trabalho, me esforço, jogo bem", ponderou.

Júnior Santos está de folga há quatro dias junto ao elenco do Botafogo e se reapresenta nesta sexta-feira (21). O próximo compromisso da equipe comandada por Fabio Matias será contra o Boavista, dia 27, pelo jogo de ida da final da Taça Rio.