Luiz Henrique foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 22/03/2024 19:00

Rio - O Botafogo se reapresentou nesta sexta-feira (22) no CT Lonier e o treinador interino Fabio Matias contou com os retornos de Jeffinho, John e Luiz Henrique. O trio estava lesionado e desfalcou o Alvinegro neste início de temporada.

Em fevereiro, o goleiro John e o atacante Jeffinho se lesionaram no empate com o Nova Iguaçu em 2 a 2, em Brasília. Ambos tiveram lesões musculares na coxa. Já Luiz Henrique, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, machucou a panturrilha esquerda na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda.

Dos três, o que mais participou do começo da temporada foi Jeffinho. Ele entrou em campo seis vezes e, inclusive, marcou três gols. John e Luiz Henrique vestiram a camisa alvinegra por pouco mais de uma partida.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Boavista, pelo jogo de ida da final da Taça Rio, em Bacaxá, dia 27, às 19h30. O duelo de volta está marcado para o dia 31, às 18h30, no Nilton Santos.