Raul recebeu a camisa 97 do Botafogo do chefe do departamento de scout, Alessandro Brito - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 22/03/2024 12:18

é uma aposta como Lucas Perri e espera seguir o exemplo de sucesso.

Raul foi o segundo goleiro contratado pelo Botafogo para a temporada de 2024 - John foi o outro - e é mais um que chega para fazer sombra ao titular Gatito Fernández. Ao chamar a atenção da SAF alvinegra no Campeonato Gaúcho pelo São Luiz, o jogador de 26 anos

"Não conversei com ele, mas acompanhei bastante. Hoje em dia a gente não consegue ter um planejamento a longo prazo porque os clubes preferem ter um contrato mais curto, mas o Botafogo foi justamente o contrário, então quero fazer por onde essa confiança em mim", afirmou Raul em sua apresentação nesta sexta-feira (22).

A comparação com Lucas Perri é inevitável, não apenas pela semelhança física. Antes da entrevista, o chefe do departamento de scout do Botafogo, Alessandro Brito, foi quem comparou os dois goleiros. Assim como o titular de 2023, que foi contratado em 2022 junto ao Náutico, que era lanterna da Série B, Raul ainda é pouco conhecido da torcida e é uma aposta de longo prazo, aos 26 anos.



A expectativa é que ele possa repetir o caminho de Perri, firmando-se como titular no futuro e sendo destaque a ponto de chegar à seleção brasileira. Para isso, terá de superar a concorrência interna de Gatito, um ídolo da torcida. E Raul se diz preparado para o desafio.

"Hoje temos o Gatito de titular, mas não quer dizer que não vou fazer minha parte. Se depender de mim, quero estar em campo na quarta-feira (dia 27 contra o Boavista, pela final da Taça Rio)", disse.



Raul vê Botafogo como ápice da carreira



O goleiro ainda exaltou o momento vivido. Revelado pelo Juventude e com passagens por clubes de menor expressão na região Sul do Brasil, ele não escondeu como encara a chegada ao Botafogo.



"Agradeço a oportunidade, acho que são anos de trabalho árduo. Quero representar muito bem esse clube. É o ápice da minha carreira, tenho que fazer a minha parte para que todos reconheçam. Preciso criar meu nome dentro do Botafogo", avisou.



E para os torcedores alvinegros que ainda não o conhecem, Raul contou o que podem esperar dele.



"Eu me considero um goleiro muito frio. A parte mental é muito importante. Gosto da parte com os pés, mas é importante defender. Minha parte principal é a frieza", avaliou.