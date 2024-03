Luís Henrique e Joaquín Corrêa fazem comemoração de Tiquinho Soares durante treino do Olympique de Marselha - Reprodução de Instagram

Luís Henrique e Joaquín Corrêa fazem comemoração de Tiquinho Soares durante treino do Olympique de MarselhaReprodução de Instagram

Publicado 22/03/2024 17:36

repetindo o gesto durante o treino.

A tradicional comemoração de Tiquinho Soares, com o braço esquerdo levantado e dobrado e a mão direita levantando o short para mostrar a coxa direita, virou moda no Olympique de Marselha. Depois de homenagear ao ex-companheiro de Botafogo , Luís Henrique ajudou a influenciar o argentino Joaquín Correa, que apareceu nesta sexta-feira (22)

O jogador argentino, que fez parte do elenco campeão da Copa América de 2021 e está emprestado pela Inter de Milão, postou uma foto nas redes sociais em que ele e o atacante revelação do Botafogo fazem a comemoração de Tiquinho Soares.



Responsável pela 'nova moda' na França, Luís Henrique jogou com Tiquinho Soares no Botafogo entre 2022 e 2023. No início de março, o atacante fez o gesto do ex-companheiro ao comemorar o gol que marcou na goleada do Olympique de Marselha por 5 a 1 sobre o Clermont.



Já no Brasil, a comemoração de Tiquinho Soares está em falta. O atacante do Botafogo não tem um início de temporada artilheiro e só marcou dois gols em 12 partidas.