John Textor - Vítor Silva / Botafogo

John Textor Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/03/2024 12:00

Rio - Um mês após a saída de Tiago Nunes do comando do Botafogo, o clube carioca continua em busca de um substituto. De acordo com o portal "GE", apesar do prazo inicial estar próximo do fim, o Alvinegro mantém a cautela na escolha de um nome e não tem negociações avançadas. O administrador da SAF, John Textor está à frente das negociações.

Inicialmente, o desejo do Botafogo era escolher um novo treinador até o fim da DataFifa atual, que irá se encerrar na próxima terça-feira. Porém, John Textor ainda está em fase de entrevistas com nomes que considerou promissores para o cargo, mas não houve um que deslanchou como favorito.

Após as passagens frustradas de Bruno Lage e Tiago Nunes, o desejo do Botafogo é não errar nesta contratação. O bom momento da equipe sob o comando de Fábio Matias também favorece a falta de pressa do Alvinegro na busca de um novo treinador.

O perfil, no entanto, está definido. John Textor deseja um treinador que tenha forte presença no vestiário e, ao mesmo tempo, com um modelo de jogo ofensivo e propositivo. O Alvinegro faz sua estreia na Libertadores no próximo dia 3, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Nilton Santos.