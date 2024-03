Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

23/03/2024

Rio - Um dos maiores investimentos do Botafogo na era John Textor, o volante Patrick de Paula, de 24 anos, está perto de voltar a jogar. Ele vem treinando com o elenco alvinegro e pode ficar à disposição para a estreia do clube carioca, na Libertadores, no próximo dia 3, no Nilton Santos, contra o Junior Barranquilla. As informações são do portal "Trivela".

No fim de fevereiro do ano passado, Patrick de Paula sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele precisou passar por uma operação na região. No total, o volante entrou em campo em 29 partidas pelo Botafogo e fez três gols.

O jogador chegou ao Alvinegro em 2022. Revelado pelo Palmeiras, Patrick de Paula foi adquirido por R$ 33 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que se tornou, naquela época, a contratação mais cara da história do clube, agora superada por Luiz Henrique.