Quique Setién - AFP

Publicado 24/03/2024 16:02 | Atualizado 24/03/2024 16:03

Rio - Em busca de um novo técnico, o Botafogo está negociando com o espanhol Quique Setién, de 65 anos, Pouco conhecido no Brasil, o treinador atuou como jogador profissional e viveu seu momento de mais destaque durante 2019 e 2020, quando dirigiu o Barcelona. Setién, porém, deixou o clube catalão sem títulos e na última partida assistiu sua equipe levar uma goleada de 8 a 2 para o Bayern, em pleno Camp Nou, pela Liga dos Campeões.

Quique Setién iniciou sua carreira como jogador no fim dos anos de 1970 pelo Racing Santander. Ele atuou por outros clubes importantes da Espanha como o Atlético de Madrid e o Levante. O espanhol encerrou sua trajetória como atleta em 1996. Em 2001, passou a ser técnico de futebol, e novamente teve o Racing Santander como porta de entrada.

Dirigiu o Real Betis de 2017 a 2019, sendo bastante elogiado. No ano seguinte teve uma chance no Barcelona. Ele comandou a equipe catalã por oito meses. No total, foram 25 partidas, com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Quique Setién foi demitido do clube catalão após a vexatória goleada sofrida diante do Bayern por 8 a 2, no Camp Nou, pelas quartas de finais da Liga dos Campeões. Seu último trabalho foi no Villareal, encerrado em setembro do ano passado.

Em busca de um novo técnico, o Botafogo tem avaliado possibilidades. Quique Setién foi procurado, mas não é um único alvo do clube carioca. John Textor tem cuidado da escolha de um novo treinador e está avaliando os nomes com cautela.