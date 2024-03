Pedro Martins - AFP

Pedro MartinsAFP

Publicado 25/03/2024 09:00 | Atualizado 25/03/2024 09:26

Rio - Além de Quique Setién, o Botafogo tem outro nome sendo avaliado para assumir o comando técnico. De acordo com informações do portal "Fogãonet", o português Pedro Martins, de 53 anos, que comanda o Al-Gharafa, do Catar, tem um perfil que agrada John Textor.

Pedro tem contrato com a equipe catari até junho deste ano. Assim como com Quique Setién, o Alvinegro iniciou conversas, mas uma proposta oficial ainda não foi feita. A tendência é que um dos dois seja o novo comandante do Botafogo para a temporada.

Pedro Martins já comandou Marítimo, Rio Ave, Vitória de Guimarães e Olympiacos, clube em que foi tricampeão grego. Caso acerte, o treinador será o terceiro português a assumir o Botafogo recentemente. Antes dele, o Alvinegro já teve Luís Castro e Bruno Lage.

O Botafogo não tem apresentado pressa para a contratação de um novo treinador. John Textor tem cuidado da escolha de um novo comandante e está avaliando os nomes com cautela.