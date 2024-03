John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2024 12:30

Rio - A procuradoria-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta segunda-feira (25) o empresário americano John Textor. O dono majoritário da SAF do Botafogo não entregou as provas de manipulação no futebol brasileiro que alegou ter e pode ser suspenso por até um ano.

Textor foi denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça, que fala sobre "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão". O dono majoritário da SAF do Botafogo pode pegar uma suspensão de 90 a 360 dias, além de multa de R$ 100 a mil reais.

Após a vitória do Botafogo sobre o Bragantino por 2 a 1, pela Libertadores, no último dia 6, John Textor alegou ter provas de manipulação no futebol brasileiro. O STJD abriu inquérito e determinou um prazo de três dias para o empresário entregar as provas, mas ele se recusou.

A defesa de Textor alegou que é ilegal exigir a apresentação de provas. O tribunal, por sua vez, entende que as instâncias esportiva e criminal não são excludentes, mas complementares. Assim, pode investigar o caso. No último dia 14, o pleno votou a possibilidade de uma suspensão provisória, que foi vetada pela maioria.