John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/03/2024 08:26

Rio - Em busca de um novo treinador, o Botafogo chegou a reta final do processo. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro tem três opções e irá realizar uma proposta oficial, após o término das entrevistas com os técnicos, que irá acontecer nesta terça-feira.

As avaliações estão sendo feitas por John Textor, administrador da SAF do Botafogo. As opções são Quique Setién, de 61 anos, ex-treinador do Barcelona, Pedro Martins, de 53 anos, que dirige o Al-Gharafa, do Catar, e tem contrato até junho, além de um terceiro nome não divulgado.



Em relação aos nomes que se tornaram públicos, o português Pedro Martins, pela questão do idioma, estaria em vantagem em relação ao espanhol Quique Setién. John Textor deseja um treinador que tenha um perfil de jogo ofensivo e apreço pela posse de bola em um esquema 4-3-3.



Além disso, outros fatores poderão ser decisivos na escolha do Botafogo. O norte-americano busca um profissional capaz de liderar o projeto esportivo do clube, tendo influência no jogo apresentado pelas categorias de base do Alvinegro.