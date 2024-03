Giovanna Waksman marcou três dos quatro gols da Seleção na goleada sobre o Equador pelo Sul-Americano sub-17 - Leandro Lopes / CBF

Giovanna Waksman marcou três dos quatro gols da Seleção na goleada sobre o Equador pelo Sul-Americano sub-17Leandro Lopes / CBF

Publicado 26/03/2024 17:00 | Atualizado 26/03/2024 17:02

Uma das maiores promessas do futebol feminino brasileiro, Giovanna Waksman faz história com a amarelinha no Sul-Americano sub-17. Aos 15 anos, ela tem se destacado entre as titulares e é, inclusive, a artilheira da equipe no torneio.

Na última segunda-feira (25), a meia mandou a bola para as redes três vezes e celebrou a vitória sobre o Equador por 4 a 0: "Fizemos uma ótima partida. Estou muito feliz e grata por ter conseguido marcar meu primeiro hat-trick vestindo a camisa da Seleção. Contribuir com a minha equipe é uma sensação indescritível".



Cria do Botafogo , Giovanna deixou o clube carioca por causa da ausência de um time feminino em sua categoria. Na época, jogava ao lado dos meninos e chegou a conquistar o título do Torneio Metropolitano sub-13 sobre o Flamengo, na Gávea, sendo a melhor da competição.

Dono da SAF alvinegra, John Textor se encantou pelo futebol da jovem e a levou para a The Pine School, onde estuda e atua nos Estados Unidos. Além do time do colégio, ela também entra em campo pelo FC Florida, clube de base do americano no país.

Em 2023, Giovanna foi eleita a melhor jogadora da Flórida, com 53 gols e oito assistências em 17 partidas disputadas.

Agora, a camisa 11 foca no duelo com a Colômbia, pela segunda rodada do quadrangular final do Sul-Americano sub-17, na próxima quinta-feira (28), às 18h (de Brasília). "É hora de lutar para garantir mais um título sul-americano para a Seleção", declarou Giovanna.